Herbstfest in Fützen

1 Sie prägen das Vereinsleben in Fützen kräftig mit und sorgen auch beim Herbstfest in Lederhosen für viel Stimmung (von links): Stefanie, Petra, Sabine, Manuela und Birgit. Foto: Hans Herrmann

Schon beim bayrischen Bierabend zum Auftakt herrschte tolle Stimmung. Auch am Sonntag platzte die Halle beim Schlachtfestessen aus allen Nähten. Über diesen Erfolg freut sich der Musikverein.









Wenn in Fützen das Herbstfest startet, dann wird die Buchberghalle einer großen Belastungsprobe unterzogen. Sie ist dann wieder voll belegt und platzt aus allen Nähten. So war das auch in diesem Jahr wieder, als der Musikverein Eintracht Fützen zu seiner beliebten Feier lud.