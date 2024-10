Darf mein Kind schon früher in den Urlaub starten?

Herbstferien in Baden-Württemberg

1 Verreisen während der Schulzeit - in Baden-Württemberg gilt dies als Ordnungswidrigkeit. (Symbolfoto) Foto: Yuganov Konstantin/ Shutterstock

In Baden-Württemberg beginnen kommende Woche die Herbstferien. Eine Woche keine Schule - einigen Familien ist das nicht genug. Doch einfach nach Belieben die Ferien zu verlängern kann teuer werden. Welche Konsequenzen drohen - wir geben einen Überblick.









Link kopiert



Am Freitag, 25. Oktober, haben die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg ihren letzten Schultag vor den Herbstferien. Das bedeutet eine Woche schulfrei - Zeit genug, um mit dem Flieger in Richtung wärmere Gefilde zu düsen.