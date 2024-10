Der Zeitpunkt der Herbstferien unterscheidet sich in Deutschland von Bundesland zu Bundesland. Wann die Herbstferien in diesem Jahr in Baden-Württemberg beginnen.

Sie sind für viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg eine dankbare Verschnaufpause zwischen Sommer- und Weihnachtsferien: die Herbstferien. Doch während sich die Bundesländer beim Zeitpunkt der Sommerferien untereinander abstimmen, bestimmen die Länder die Herbstferien eigenständig.

In einigen Bundesländern dauern die Herbstferien daher zwei Wochen, etwa in Rheinland-Pfalz, Bremen oder Berlin. Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg bekommen hingegen eine Woche Herbstferien. Diese erstrecken sich rund um den Feiertag Allerheiligen am 1. November.

Im Schuljahr 2024/2025 beginnen die Herbstferien in Baden-Württemberg daher am Montag, 28. Oktober, und enden zwei Tage nach Allerheiligen am Sonntag, 3. November.

Herbstferien 2024: Schulfreie Tage nach Bundesland

Baden-Württemberg: 28. Oktober bis 3. November

Bayern: 28. Oktober bis 3. November

Berlin: 21. Oktober bis 3. November

Brandenburg: 21. Oktober bis 3. November

Bremen: 4. Oktober bis 20. Oktober

Hamburg: 21. Oktober bis 1. November

Hessen: 14. Oktober bis 27. Oktober

Mecklenburg-Vorpommern: 21. Oktober bis 27. Oktober

Niedersachsen: 4. Oktober bis 20. Oktober

Nordrhein-Westfalen: 14. Oktober bis 27. Oktober

Rheinland-Pfalz: 14. Oktober bis 27. Oktober

Saarland: 14. Oktober bis 27. Oktober

Sachsen: 7. Oktober bis 20. Oktober

Sachsen-Anhalt: 30. September bis 13. Oktober

Schleswig-Holstein: 21. Oktober bis 1. November

Thüringen: 30. September bis 13. Oktober

Ferienkalender 2024/2025 in Baden-Württemberg: Hier haben Schüler frei

Generell umfassen die Schulferien in Deutschland 75 Werktage, davon 12 Samstage. Das wurde 1964 beschlossen. In Baden-Württemberg gibt es allerdings eine Besonderheit: die Pfingstferien. Sie gibt es sonst nur noch in Bayern. Allerdings starten alle anderen Bundesländer im Gegenzug entsprechend früher in die Sommerferien.

Auf diese freien Tage in den Ferien dürfen sich die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg im Schuljahr 2024/2025 freuen (Sonntage eingerechnet):

Weihnachtsferien: 23. Dezember bis 5. Januar (6. Januar frei, Heilige drei Könige)

Faschingsferien: 3. März bis 9. März

Osterferien: 14. April bis 27. April

Pfingstferien: 10. Juni bis 22. Juni (9. Juni frei, Pfingstmontag)

Sommerferien: 31. Juli bis 13. September

Nach den Herbstferien ist der nächste wichtige Termin für Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg also der Start der Weihnachtsferien. Sie beginnen am Montag, 23. Dezember und enden am Sonntag, 5. Januar. Da der Feiertag Heilige drei Könige allerdings auf den darauffolgenden Montag, 6. Januar, fällt, gibt es einen Tag mehr frei.