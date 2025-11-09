Herbstempfang des Wirtschaftsrats: In Balingen stehen Wirtschaftskraft, Sicherheit und Bildung im Fokus

Beim Herbstempfang des Wirtschaftsrats diskutierten Unternehmer und Politiker über Bürokratieabbau, wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und die Stärkung der Sozialen Marktwirtschaft.

Beim Herbstempfang der Sektion Balingen/Sigmaringen des Wirtschaftsrats Deutschland standen die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg sowie die Stärkung von Sicherheit, Bildung und sozialer Marktwirtschaft im Mittelpunkt. Unternehmer, Vertreter aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft diskutierten intensiv über notwendige Weichenstellungen, um Wohlstand, Innovationskraft und gesellschaftliche Stabilität langfristig zu sichern.

Gastgeber der Veranstaltung war der Balinger Waagenhersteller Bizerba. Nach der Begrüßung durch den Sektionssprecher Michael Klas richtete Angela Kraut, CFO von Bizerba und Vorstandsmitglied der Sektion, ein Grußwort an die Gäste.

Bürokratie abbauen

Tobias Vogt MdL, Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, setzte in seinem Impulsvortrag klare Akzente. Er machte deutlich, dass Baden-Württemberg nur dann wirtschaftlich erfolgreich bleiben könne, wenn die Verwaltung schlanker, digitaler und schneller werde. Vogt sprach sich dafür aus, Verwaltungsebenen zu reduzieren, Verfahren radikal zu vereinfachen und Bürokratie systematisch abzubauen. Mehr Personal forderte er nur in den Bereichen Polizei und Justiz, um Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Die übrigen staatlichen Strukturen müssten effizienter und moderner werden.

Zudem betonte Vogt, dass Planungssicherheit, technologieoffene Energiepolitik und eine echte Entlastung des Mittelstands zentrale Voraussetzungen seien, um Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Wohlstand im Land zu sichern. Eine leistungsfähige Wirtschaft sei die Grundlage für soziale Sicherheit, Bildung und staatliche Handlungsfähigkeit.

Wohlstand für alle

In diesem Zusammenhang sagte Sektionssprecher Michael Klas: „Wir müssen die Menschen mitnehmen und verständlich erklären, wie eng Wohlstand, soziale Sicherheit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zusammenhängen. Ohne eine funktionierende Wirtschaft funktioniert nichts – sie finanziert Schulen, soziale Leistungen, Infrastruktur und unseren Staat. Nur eine konsequent gelebte Soziale Marktwirtschaft ermöglicht Wohlstand für alle und sichert unser freiheitliches Gemeinwesen.“

Nach dem Vortrag folgte eine Diskussionsrunde, in der zahlreiche Teilnehmer eigene Erfahrungen aus Unternehmen und Kommunen einbrachten. Die Vorschläge von Tobias Vogt wurden von den Gästen als praxisnah, mutig und zukunftsorientiert gelobt. Viele Teilnehmer betonten, dass die Kombination aus wirtschaftlicher Vernunft, klarer Sicherheitsstrategie und Erneuerung staatlicher Strukturen der richtige Weg sei.

Zuvor fand die turnusmäßige Mitgliederversammlung der Sektion statt. Michael Klas wurde als Sprecher bestätigt. Auch Manfred Diez, Michael Haug, Angela Kraut und Alexander Korn wurden wiedergewählt. Thomas Beck wurde neu in den Vorstand aufgenommen; Reinhold Schlegel bleibt Ehrenmitglied.