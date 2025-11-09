Herbstempfang des Wirtschaftsrats: In Balingen stehen Wirtschaftskraft, Sicherheit und Bildung im Fokus

Beim Herbstempfang des Wirtschaftsrats diskutierten Unternehmer und Politiker über Bürokratieabbau, wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und die Stärkung der Sozialen Marktwirtschaft.
Beim Herbstempfang der Sektion Balingen/Sigmaringen des Wirtschaftsrats Deutschland standen die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg sowie die Stärkung von Sicherheit, Bildung und sozialer Marktwirtschaft im Mittelpunkt. Unternehmer, Vertreter aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft diskutierten intensiv über notwendige Weichenstellungen, um Wohlstand, Innovationskraft und gesellschaftliche Stabilität langfristig zu sichern.