Herbstcamp des TSV Altensteig: Spaß und Zusammenhalt stehen im Vordergrund

Beim Herbstcamp des TSV Altensteig wuchsen 65 Kinder über sich hinaus. Vier Tage lang gab’s Workshops, Übernachtungen und echte Vereinsenergie.
Die Turnhalle der Hohenbergschule verwandelte sich in ein kleines Sportparadies. 65 Kinder, 15 Betreuer und ein Programm, das es in sich hatte: Beim diesjährigen Herbstcamp des TSV Altensteig drehte sich vier Tage lang alles um Turnen, Bewegung und Gemeinschaft. Das Ende setzten viele strahlende Gesichter – ein sichtbares Zeichen für intensive und fröhliche Tage.