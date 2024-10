Woran erkennt man einen reifen Kürbis?

1 Ein aufgeschnittener Kürbis. Daraus lassen sich leckere Gerichte kochen, aber ist er auch schon reif? Foto: epd/Steffen Schellhorn

Besonders viele reife Kürbisse gibt es aktuell in Ludwigsburg. Dort findet die 25. Kürbisausstellung statt, die zeigt, was alles aus der Frucht gezaubert werden kann. Damit Kürbissuppe, Pumpking Spice Latte und Kürbis-Pasta auch schmecken, ist es wichtig, reife Kürbisse zu verwenden – helfen können dabei gute Ohren.









Kleine, große, runde und auch krumme – auf der Kürbisausstellung in Ludwigsburg gibt es Kürbisse in allen Formen zu sehen. Dem Veranstalter, der Jucker Farm AG, zufolge liegen auf dem Areal des Residenzschlosses zwischen dem 23. August und dem 3. November rund eine halbe Millionen Kürbisse – das ist die größte Kürbisausstellung der Welt, so der Veranstalter.