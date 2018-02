Herbolzheim Nach Dschungelcamp: Giuliana Farfalla im Interview

Herbolzheim - Schon an Tag sechs endete das Abenteuer RTL-Dschungelcamp für Giuliana Farfalla aus Herbolzheim (Kreis Emmendingen). Als erste ihrer elf Mitstreiter sagte sie »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus« und besiegelte damit ihren Auszug. Nun ist das Transgender-Model wieder zurück aus Down Under und blickt auf die Zeit im Camp zurück.