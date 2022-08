Trauer in VS – jetzt ist im Himmel "Blümel-Wetter"

1 Herbert Blümel ist im Alter von fast 96 Jahren gestorben. Foto: Blümel

St. Georgen, Villingen, Mönchweiler – überall hat Herbert Blümel seine Spuren hinterlassen. Jetzt ist er im Alter von fast 96 Jahren gestorben.















VS-Villingen - Geboren wurde Herbert Blümel im niederschlesischen Glogau. Eher zufällig sollte Villingen seine neue Heimat werden: Als 18-jähriger Soldat wurde er 1945 in der Eifel verwundet und ins nächstgelegene Lazarett, das heutige Romäusring-Gymnasium in Villingen, eingeliefert.

Als dienstuntauglich entlassen und nichts über den Verbleib seiner Eltern wissend, musste er hier Fuß fassen.

Seine Verwaltungsausbildung beim Landratsamt in Glogau führte ihn zur hiesigen Kreisverwaltung, die ihn als Ratsschreiber in Brigach einsetzte. Dort durfte er zwar schon bald Trauungen vornehmen, musste aber auch viel Unangenehmes erledigen. Ihm oblag es nämlich, die von der Besatzungsmacht verordnete Ablieferung von Vieh, Getreide, Eiern und Kartoffeln sowie Beschlagnahmung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zu vollziehen.

Mehr als 1800 Trauungen vollzogen

1950 fand Herbert Blümel zunächst eine Anstellung bei der Stadt Villingen. 1961 wurde er Hauptamtsleiter in St. Georgen und sollte das bis zu seinem Ruhestand 30 Jahre später bleiben. Mehr als 1800 Trauungen hat er neben seinen anderen Tätigkeiten in dieser Zeit vollzogen. Auch das Organisieren des Sommerfestes am Dorfweiher gehörte zu seinen Aufgaben. Da er irgendwie immer Glück hatte mit dem Wetter prägte sich der Ausdruck "Blümel-Wetter".

Schon im Ruhestand folgte er noch dem Ruf des Gemeindetags Baden-Württemberg und beriet nach dem Mauerfall beim Aufbau einer Ortsverwaltung im sächsischen Oschatz. Nie hat sich Herbert Blümel nur mit dem Dienst nach Vorschrift zufrieden gegeben. So war er zusätzlich 20 Jahre lang Vorsitzender des kommunalen Verwaltungsfachverbandes im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie stellvertretender Landesvorsitzender. Außerdem engagierte er sich viele Jahre lang beim Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterblieben.

Ein Sturz verändert sein Leben

Mit seiner Ehefrau Emmi baute Herbert Blümel 1958 ein Haus im Villinger Kurgebiet, in dem er bis zu seinem Tod lebte, in den letzten Jahren unterstützt von seiner Tochter Heidrun. Auch in hohem Alter blieb er interessiert. Mit über 80 arbeitete er sich in die Benutzung von Computern und neuen Medien ein und erledigte bis zum Schluss selbst alle anfallenden Arbeiten im Bankwesen und der Kommunikation. Eine weitere Liebe galt dem Skat-Spiel, dem er als ältester Mitspieler im Skatclub Mönchweiler frönte und dem die Coronapandemie schließlich ein Ende setzte. Eisern hielt er an seinem täglichen Gehtraining im Kurviertel fest, zuletzt mit Rollator. Ein schwerer Sturz veränderte sein Leben im Frühjahr dann dramatisch. Gerne hätte er seinen 96. Geburtstag noch erlebt, das wissen seine Frau, seine drei Kinder und die beiden Enkel.