Herber Verlust für Bräunlingen: Zwei Traditionsläden schließen nach vielen Jahrzehnten

Nach 79 Jahren macht das Schuh- und Sportgeschäft Bombeiter zu. Für die Zähringerstube in unmittelbarer Nähe wird ein Nachfolger gesucht. Das sagen die Betreiber.
Eigentlich wollte Gerhard Bombeiter 2027 feiern. 80 Jahre hätte es das Schuh- und Sportgeschäft Bombeiter in Bräunlingen dann nämlich schon gegeben. Selbst in Zeiten von Internethandel und der schnellen Bestellung per Klick ist der Laden eine echte Institution in der Stadt. Aber im September 2025 ist Gerhard Bombeiter verstorben. Seitdem führen seine Frau Birgit und die Kinder der beiden das Geschäft, so gut sie es neben anderen Verpflichtungen organisiert bekommen, sagt Sohn Benedikt Bombeiter.