Herber Verlust für Bräunlingen: Zwei Traditionsläden schließen nach vielen Jahrzehnten

Nach 79 Jahren macht das Schuh- und Sportgeschäft Bombeiter zu. Für die Zähringerstube in unmittelbarer Nähe wird ein Nachfolger gesucht. Das sagen die Betreiber.

Eigentlich wollte Gerhard Bombeiter 2027 feiern. 80 Jahre hätte es das Schuh- und Sportgeschäft Bombeiter in Bräunlingen dann nämlich schon gegeben. Selbst in Zeiten von Internethandel und der schnellen Bestellung per Klick ist der Laden eine echte Institution in der Stadt. Aber im September 2025 ist Gerhard Bombeiter verstorben. Seitdem führen seine Frau Birgit und die Kinder der beiden das Geschäft, so gut sie es neben anderen Verpflichtungen organisiert bekommen, sagt Sohn Benedikt Bombeiter.

Auch er hat den Beruf einst gelernt, musste sich aber mit der Familie nun schweren Herzens dafür entscheiden, das Traditionsgeschäft nach 79 Jahren zu schließen.

„Organisatorisch geht es vom Aufwand her einfach nicht mehr“, sagt Benedikt Bombeiter zur Begründung. Nur seine Mutter könne sich dem Laden Vollzeit widmen, er und seine Geschwister helfen, soweit sie können.

„Auch wirtschaftlich ist die Situation nicht mehr einfach.“ Bis Ende 2026 hat das Schuh- und Sporthaus Bombeiter noch geöffnet.

Für ihn endet damit ein prägendes Kapitel der Familiengeschichte. „Es ist schon traurig. Ich glaube, auch für Bräunlingen ist das schade. Da fehlt natürlich wieder ein Laden.“

Erinnerungen haben er und seine Geschwister viele, sagt Bombeiter. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm der Umbau 1994, den er als Kind miterlebt hat. „Wir haben immer im Laden gespielt. Für die Kinder war es ein echter Abenteuerspielplatz. Das war unser Zuhause.“

Bis Ende des Jahres sollen die Bestände möglichst alle noch verkauft werden. „Ich bin dankbar für jeden Schuh, der nicht auf den Verwerter kommt“, so Bombeiter. Der Räumungsverkauf für Frühlings- und Sommerware läuft bereits. Verlängerte Öffnungszeiten am Freitag, 13. März (bis 21 Uhr) und Samstag, 14. März (bis 20 Uhr), wird es dafür geben. Das Schuhmacher- und Reinigungsangebot soll ebenfalls bis zum Schluss laufen.

Café mit langer Geschichte

Auf eine jahrzehntelange Geschichte kann auch das Café Zähringer zurückblicken. Erst zum Jahreswechsel 2025 hatte der alte „Gehringer Beck“ einen neuen Betreiber bekommen. Seit dem 1. März ist die Zähringerstube aber dicht.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Die aktuelle wirtschaftliche Lage mit kontinuierlich steigenden Kosten im Wareneinkauf sowie die erheblich gestiegenen Lohnnebenkosten lassen einen wirtschaftlichen Betrieb leider nicht mehr zu“, schreibt Betreiber Flavio Frei auf einem Aushang an der Eingangstür.

Bürgermeister Bächle führt bereits Gespräche

„Die Schließung des Café Zähringer und von Sport Bombeiter ist ein großer Verlust für unsere Innenstadt“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. Er befinde sich mit den Eigentümern und Dritten in Gesprächen über die Zukunft der beiden Ladenflächen. Beim Leerstand in der Zähringerstraße läuft die Suche bereits. „Sowohl für die Bürger als auch die Touristen war das Café ein sehr beliebter Treffpunkt und ich hoffe, dass wir hier bald eine Lösung finden.“

Unsere Empfehlung für Sie Geschäft schließt nach 25 Jahren Mit dem Bräunlinger Getränkehandel ist jetzt Schluss Vor 25 Jahren fiel die Entscheidung für den Getränkevertrieb – jetzt schließt dieser jedoch seine Pforten. Peter und Barbara Hölderle verabschieden sich zum neuen Jahr und hinterlassen so eine Lücke in Bräunlingen.

Beim Schuh- und Sporthaus Bombeiter liegt der Fokus zunächst auf dem Räumungsverkauf, sagt Benedikt Bombeiter. Dann will die Familie nach einem Nachmieter suchen. „Wenn jemand mit einer guten Idee kommt, sind wir offen.“

Bewegte Geschichte

Seit 1947

Das Schuh- und Sporthaus Bombeiter wird 1947 von Karl Bombeiter, ursprünglich als Schuhmacherbetrieb, gegründet. Bereits ein Jahr später wird auch der Schuhverkauf weiter angekurbelt. Der erste große Umbau der Bombeiter-Heimat in der Dekan-Metz-Straße findet im Jahr 1960 statt. Nach Karl Bombeiters Tod im Jahr 1976 übernimmt der damals 24-jährige Sohn Gerhard das Geschäft, erweitert dann um eine Sportabteilung. Sein heutiges Erscheinungsbild bekommt der Laden dann bei einem weiteren Ausbau im Jahr 1994, den Gerhard Bombeiter mit seiner Frau Birgit vorantrieb.