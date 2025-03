Herausforderungen in der Pflege: Pflegedienstleiter aus Lahr und Friesenheim rufen zum Dialog auf

Bei Wind und Wetter Friesenheimer Pflegerin fährt mit E-Roller zu ihren Patienten

Manuela Feuchter aus Oberweier fährt ihre Tour mit dem E-Scooter. Die 32-Jährige hat keinen Führerschein und kann so trotzdem ihrem Job beim Pflegewerk Ortenau in Friesenheim nachgehen. Bei Wind und Wetter ist sie an der frischen Luft unterwegs.