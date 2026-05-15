Herausforderungen in Albstadt: TGE stellt die Weichen und wählt neuen Vorstand

Bei der Tennisgemeinschaft Ebingen gibt es große Umbrüche: Der Vorstand ist neu, sportlich musste man sich einigen Herausforderungen stellen.
Kürzlich lud die Tennisgesellschaft Ebingen (TGE) zu ihrer Hauptversammlung. Der bisherige Vorstand Bodo Friederich schied aus dem Amt – und erinnerte an eine Amtszeit, die von außergewöhnlichen Herausforderungen geprägt war: von der Corona-Pandemie über einen Wasserschaden im Tennisheim bis hin zu den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs mit steigenden Energiekosten und kühlen Hallentemperaturen. „Wir haben jede Herausforderung angenommen“, so sein Resümee – und tatsächlich konnte der Verein trotz aller Widrigkeiten wichtige Akzente setzen. Zu den Höhepunkten zählte Friederich die neue Partnerschaft mit Trainer Tobias Mayer. Auch die konsequente Jugendarbeit mit Ballschule und Förderprojekten wurde weiter ausgebaut. Sportlich behauptete sich insbesondere die erste Herrenmannschaft über die gesamte Amtszeit hinweg erfolgreich in ihrer Liga. Mit dem traditionsreichen Zollern-Alb-Turnier blieb das Turnierleben lebendig.