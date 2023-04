1 Die Veranstaltung „Rust bewegt“ mit besonderen Aktionen könnte dieses Jahr zum letzten Mal stattfinden, stellt Vorsitzender Reiner Metzger (links) in Aussicht. Foto: Decoux

Mit neuer Energie startet der Gewerbeverbund Rust in die Zukunft. So soll am 7. Mai „Rust bewegt“ gefeiert werden, zusammen mit dem Jubiläum der Feuerwehr. Da die Einzelhändler in Rust aber immer weniger werden, sind langfristig neue Ideen gefragt.









Gemeinsam mit der Gemeinde hat der Gewerbeverbund Rust 2022 ein neues Veranstaltungsformat mit dem Namen „Rust bewegt“ ins Leben gerufen. Trotz des gleichzeitig stattfindenden verkaufsoffenen Sonntags waren die Besucherzahlen nicht wie vom Gewerbeverbund erhofft.

Auch die Kilwi wurde im Oktober mit einem verkaufsoffenen Sonntag und einem Rahmenprogramm mit Musik, Flohmarkt und Vorführungen gefeiert. Zum dritten Mal in Folge erfolgten Planung, Gestaltung und Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rust. 2017 waren es noch 28 Mitgliedsbetriebe, die an der Kilwi beteiligt waren. Deren Zahl ist 2019 auf 25 und 2022 auf 15 Mitgliedsbetriebe gefallen. Wie schon in den vergangenen Jahren konnte der Gewerbeverbund bei der Weihnachtsaktion eine Punktesammelaktion anbieten, bei der die Kunden bei jedem Einkauf Punkte sammeln konnten. Am Weihnachtsmarkt wurden dann die zahlreichen Preise in Höhe von 2000 Euro verlost.

Bislang liegen erst 13 Anmeldungen für „Rust bewegt“ vor

Am 7. Mai startet zum zweiten Mal das Event „Rust bewegt“ mit einem verkaufsoffenen Sonntag und vielen Aktionen. Das Event fällt mit dem 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Rust zusammen, so dass der Sonntag gemeinsam mit der Feuerwehr gestaltet wird. Um 11 Uhr wird es am Sonnenplatz ein Festbankett geben. Eine Ausstellung von Feuerwehrfahrzeugen, ein erweitertes Essensangebot und zahlreiche Aktionen im Ortskern und dem Gewerbegebiet werden das Rahmenprogramm bereichern. Leider ist die Resonanz innerhalb der Gewerbeverbund-Mitglieder immer geringer. 13 Anmeldungen liegen derzeit vor. Am 15. Oktober ist die Kilwi geplant. Der Gewerbeverbund geht derzeit von einer normalen Durchführung aus.

Der Gewerbeverbund habe in den nächsten Jahren mit großen Herausforderungen zu kämpfen, so Reiner Metzger. Von 48 Mitgliedsbetrieben ist der Verbund auf 34 geschrumpft.

Wird es zukünftig nur noch eine große Veranstaltung pro Jahr geben?

Da es keine Einzelhändler gibt, ist ein verkaufsoffener Sonntag ohne Rahmenprogramm nicht attraktiv. Es werde leider auch immer schwieriger, genügend Teilnehmer für eine Veranstaltung zu finden.

Mit dieser veränderten Situation heißt es jetzt vernünftig umzugehen, weshalb der Vorsitzende zu einer Diskussionsrunde aufgerufen hat. „Rust bewegt“ habe im vergangenen Jahr leider nicht den erwünschten Erfolg erzielt und ohne die Unterstützung der Gemeinde, die die Werbekosten übernimmt, seien die Kosten nicht tragbar. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wurde der Vorschlag diskutiert, sich auf die Durchführung der Kilwi zu konzentrieren, die Veranstaltung auszubauen und sie noch kultureller zu betreiben und dafür auf das Event „Rust bewegt“ zu verzichten. Es sei besser, sich auf eine große Veranstaltung zu konzentrieren und den Fokus auf das Rahmenprogramm zu legen, waren sich die Mitglieder einig.

Neuwahlen

Einstimmig für drei weitere Amtsjahre wiedergewählt wurden der Vorsitzende Reiner Metzger, Rechner Michael Pfaff und die Beisitzer Bettina Metzger und Ralf Schießle. Stellvertretender Vorsitzender ist Hubert Lehmann, Schriftführerin bleibt Sarah Lehmann.