Wohnen in Oberlengenhardt Mitunter ist das Baurecht großzügiger als angenommen

Bebauungspläne sind dazu da, damit Bauherren wissen, woran sie sich halten müssen. Doch mitunter ist das Baurecht großzügiger, als so manche Festlegung im Bebauungsplan. Dies wird an einem Fall in Oberlengenhardt deutlich.