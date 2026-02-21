„Heraus, heraus“: Das steckt hinter dem Haslacher Storchentag

Der Storchentag, der heute gefeiert wird, gehört zu den ältesten Bräuchen Haslachs. Seit Jahrhunderten ziehen Kinder am Fest der „Petri Stuhlfeier“ durch die Stadt.
Der traditionelle Storchentag findet am heutigen Samstag statt. Er wird wie gewohnt mit dem gemeinsamen Gebet in der Mühlenkapelle seinen Anfang nehmen. Danach geht es unter „Heraus, Heraus“-Rufen durch die Altstadt und anschließend durch das Schafsteg- und Rotkreuzgebiet. Der Schluss findet an der Mühlenkapelle statt. Das Fest ist eines der ältesten und zugleich populärsten der Haslacher Kinder, das jedes Jahr von einer großen Schar von Buben und Mädchen begangen wird.