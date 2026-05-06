Herabfallende Ziegel: Schuldach der Lörracher Fridolinschule muss gesichert werden
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Das Schuldach wurde neu gedeckt, die Gewährleistung läuft noch. Foto: Marco Fraune

An der Fridolinschule in Lörrach-Stetten sind Schieferplatten vom neu gedeckten Dach gefallen. Die Situation wurde laut Stadt gesichert, der Schulbetrieb läuft weiter.

„Die Stadt hat gemeinsam mit der Schulleitung umgehend Sicherungsmaßnahmen eingeleitet und das weitere Vorgehen abgestimmt“, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Schutz- und Absperrmaßnahmen könne das Schulgebäude weiterhin sicher genutzt werden. Der reguläre Schulbetrieb finde planmäßig statt, heißt es. Die Schule organisiere den Mensabetrieb um. Die Schulgemeinschaft sei informiert und „der Mangel dem beauftragten Architekturbüro angezeigt worden“, da die Gewährleistung noch laufe. Zur Wahrung der Sicherheit von Schülern und Schulpersonal werden einzelne Bereiche des Schulgeländes vorübergehend abgesperrt.

 

Ausführung des Dachs basiert auf Vorgabe der Denkmalschutzbehörde

Bei dem betroffenen Dach handelt es sich um ein Schieferdach, dessen Ausführung auf einer Vorgabe der Denkmalschutzbehörde basiert. Die Dachdeckung wurde durch die ausführende Firma im Juni 2025 abgenommen, zu diesem Zeitpunkt begann zugleich die Gewährleistung und das jährliche Wartungsintervall. Die erste Wartung ist für Juni 2026 vorgesehen.

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„Die Stadt steht weiterhin in engem Austausch mit der Schulleitung und informiert fortlaufend über die weiteren Entwicklungen“, betont die Kommune. Ziel bleibt es, den Schulbetrieb sicher aufrechtzuerhalten und die notwendigen baulichen Maßnahmen zügig umzusetzen.

 