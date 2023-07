1 Bis zu 80 Geflüchtete sollen im ehemaligen Hengstetter Hof unterkommen. Die ersten 31 Personen haben das Gebäude bezogen. Foto: Thomas Fritsch

Der Hengstetter Hof in Althengstett ist seit Anfang des Jahres Geschichte. Am Mittwoch hat ein neues Kapitel in dem einstigen Hotel- und Gastronomiebetrieb begonnen: Die ersten Bewohner sind in der jetzigen Gemeinschaftsunterkunft (GU) eingezogen. Woher stammen sie und wie werden sie betreut?









Am 26. Februar war letzter Öffnungstag in dem weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Hengstetter Hof. Die Gäste hatten vor allem die gutbürgerliche Küche und den täglichen Mittagstisch sehr geschätzt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass das Gebäude nicht lange leer stehen würde. Der Landkreis Calw hat das Objekt angemietet, um dort eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Flüchtlinge einzurichten. Der Mietvertrag läuft über fünf Jahre, der neue Besitzer des Gebäudes – die Haus und Heim BW1 GmbH mit Sitz in Böblingen – plant mittelfristig, auf dem Gelände des Hengstetter Hofs Wohnungen zu bauen. Welche Mietsumme monatlich fällig ist, bleibt unter Verschluss: „Über die Höhe der Miete gibt der Landkreis keine Auskunft, diese bewegt sich allerdings im marktüblichen Segment“, gab Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Redaktion an.