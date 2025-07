Konzert am Hemmendorfer Damm rückt das Ziel einer neuen Halle weiter in greifbarer Nähe.

Dunkle Wolken am Himmel, ein Regenschauer. Während der ökumenische Gottesdienst noch im Trockenen verlief, mussten die Eltern der Schlagzeugkinder ihre Regenjacken und Schirme auspacken.

Drohte ein Abbruch wie vor zwei Jahren wegen Gewitter? Mitnichten. Die Wolken lockerten auf, die Sonne zeigte sich. Je später der Abend, desto schöner wurde es am Hemmendorfer Damm.

Die Band Smoke House in Hemmendorf. Foto: Andreas Straub

Drei Rockbands unterhielten bis tief in die Nacht, hunderte Leute kamen. Als die Sonne hinter der Bühne verschwand, spielte die Band Sound Jack gerade ihr Eröffnungsstück „Bord to be wild“. Mit Covern von AC/DC und Black Sabbath rockten sie später die Festivalwiese. Zuvor hatten schon Smoke House Five für härtere Klänge gesorgt. Die Gäste tanzten und wippten auf dem in einer Senke gelegenen Bühnenbereich mit.

Ein Publikumsmagnet für alle Altersgruppen

Einige saßen auf Bierbänken oben auf dem Damm, unterhielten sich locker, andere auf mitgebrachten Decken auf der Wiese. Kinder standen beim Eiswagen an, spielten daneben Fußball und Fangen. Das kleine Festival „Rock am Damm“ entwickelte sich wieder zu einem Publikumsmagneten für Jung und Alt. Unten gab es Getränke an zwei Bars, Damm-Burger und Pommes zu essen und ein Zelt für den späteren Abend.

Jung und Alt feierten bis tief in die Nacht hinein zusammen. Foto: Andreas Straub

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Besucherandrang, es läuft super“, sagte Volker Derbogen, Vorsitzender des veranstaltenden Kultur- und Fördervereins Hemmendorf. 100 Helfer waren beim Auf- und Abbau im Einsatz. „Das ist eine gute, eingespielte Truppe mit vielen Leuten aus allen Hemmendorfer Vereinen“, sagte Derbogen.

Bereits am Freitagnachmittag ging es los, der Rest wurde am Samstag erledigt, wie Ortsvorsteher Thomas Braun berichtete. Auch in den Ständen helfen immer wieder die gleichen Leute. „Das ganze Dorf steht zusammen“, sagte Braun.

Die Band Sound Jack eröffnete mit „Born to be wild“. Foto: Andreas Straub

Die Gewinne aus dem Fest dienen schließlich der neuen Halle im Ort, die im November eröffnet werden soll. Ob das Rock am Damm auch danach weitergeht, werde in einer Sitzung mit den örtlichen Vereinen im Kulturrat am Jahresende entschieden. Das Festival hat durch die bisherigen fünf Auflagen bereits über 100 000 Euro zum Hallenbau beigetragen. Fans dürften der entspannten Atmosphäre am Damm dürften hoffen, dass es nach der 6. Ausgabe auch weitere gibt.

Bei den Live-Bands ein gutes Händchen

Als Skyrocks spielten, zogen einige Besucher ihre Jacken an. Umso kräftiger wurde gefeiert und gerockt. Es zeigte sich, dass die Veranstalter bei den Live-Bands wie schon in Vorjahren ein gutes Händchen hatten. Später verlagerte sich das Geschehen zu den beiden Weizenständen und in Richtung Zelt. Bis tief in die Nacht hinein legte DJ Matze auf.