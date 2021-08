Bürgermeister Martin Ragg ist in großer Sorge

Hells Angels in Niedereschach

2 Im Schatten der Kirche St. Mauritius treffen sich die Hells Angels in den Postkarle-Räumen, zu denen auch diese Terrasse gehört. Ein Sichtschutz verhindert, dass neugierige Blicke die Szenerie erfassen. Foto: Albero

Die Niedereschacher Ortsmitte ist in den Blickpunkt der Hells Angels geraten: Die Gruppierung trifft sich seit mehreren Wochen in den Postkarle-Räumen. Bürgermeister Martin Ragg zeigt sich besorgt.

Niedereschach/Villingen-Schwenningen - Die Fenster abgehängt, die Terrasse mit Sichtschutz ausgestattet: Von außen fällt nur genauen Beobachtern auf, dass sich in dem Gebäudekomplex vom Postkarle in der Rottweiler Straße in den vergangenen Wochen etwas verändert hat.

