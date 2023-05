Im Pforzheimer Helios-Klinikum bricht in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer aus. Bis auf eine Person können sich alle Mitarbeiter und Patienten in Sicherheit bringen.

Ausgerechnet der Ort, wohin Menschen im Notfall oft gehen, um sich helfen zu lassen, wird zur tödlichen Falle: Bei einem Brand in der Notaufnahme des Pforzheimer Helios-Klinikums ist ein Patient ums Leben gekommen. Dabei war das Feuer eigentlich nur ein Feuerchen.

Der Alarm war um 22.37 Uhr in der integrierten Leitstelle Pforzheim-Enzkreis eingegangen, berichtet Guido Lobermann. Der stellvertretende Kommandant der Pforzheimer Feuerwehr war als Einsatzleiter vor Ort – mit insgesamt 45 Kräften und 13 Fahrzeugen. Bei diesem ersten Alarm handelte es sich um einen automatischen Brandmeldealarm. Noch während der Anfahrt sei dann die telefonische Information aus dem Krankenhaus eingegangen, dass in der Notaufnahme ein Papierkorb brenne und diese verraucht sei, erzählt Lobermann. „Wir haben dann gleich nachalarmiert.“

Mitarbeiter evakuieren Patienten sofort

22.44 Uhr waren die Rettungskräfte vor Ort: Die zentrale Notaufnahme sei stark verraucht gewesen. „Patienten und Mitarbeiter waren mit einer Ausnahme in Sicherheit“: Eine Person befand sich noch in den Räumen. Zehn Minuten später fand die Feuerwehr den leblosen Menschen im verrauchten Bereich. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ob es sich bei dem Todesopfer um einen Mann oder eine Frau, um einen Mitarbeiter oder Patienten handelt, das wollte die Polizei zunächst nicht sagen. Das Klinikum indes sprach am Mittwochmittag von einem Patienten. „Das Personal ist zwar für solche Fälle geschult, doch das ist für uns alle ein Schock. Wir haben unsere Seelsorger und unser Kriseninterventionsteam bereits in der Nacht hinzugezogen, das allen Kolleg:innen bei Bedarf auch heute für weitere Gespräche zur Verfügung steht“, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses.

Bei Notfällen im Klinikum greift demnach ein Krisen- und Notfallplan. Es werde umgehend ein festgelegtes Krisenteam zusammengerufen, dies war auch am späten Dienstagabend der Fall. Die Mitarbeiter der zentralen Notaufnahme hätten sofort mit der Evakuierung der Patienten begonnen.

Dem Opfer dürfte das Rauchgas zum Verhängnis geworden sein. „Knapp unter zehn“ Personen hatten den giftige Brandrauch eingeatmet, teilt Christian Koch, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, auf Nachfrage mit. Laut Lobermann mussten sie lediglich ambulant versorgt werden.

Brand ist bereits nach 15 Minuten unter Kontrolle

Der eigentliche Brand ist seinen Angaben nach nach 15 Minuten unter Kontrolle gewesen. Das Feuer hatte sich nur leicht ausgebreitet, einige Einrichtungsgegenstände und Kunststoffisolierungen sind verbrannt. Die Ursache ist noch unklar, oder, wie es Polizeisprecher Koch formuliert: „Gegenstand der Ermittlungen.“ Die Kriminaltechnik war vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens eine Million Euro.

Andere Bereiche des Krankenhauses waren kaum betroffen, lediglich der Rauch hatte sich etwas verbreitet. Die Stromversorgung war laut Klinik „jederzeit sichergestellt“, der übrige Krankenhausbetrieb lief normal weiter. Weitere Patienten als die in der Notaufnahme waren nicht in Gefahr, erklärt Guido Lobermann. Für ihn und seine Kollegen war der Einsatz um 1.50 Uhr beendet.

Die Notaufnahme blieb zunächst geschlossen. Seit Mittwoch, 12 Uhr, hat auch sie wieder geöffnet.

Das Klinikum nach dem Brand

Betrieb

„Die Klinik hat die Behandlungsdisziplinen so umorganisiert, dass der Regelbetrieb ab Mittwoch, 3. Mai, seit 12 Uhr mittags wieder vollumfänglich gewährleistet werden kann“, heißt es in einer Mittelung des Helios-Klinikums Pforzheim. Kindernotfälle, neurologische Notfälle und die stationären Patienten seien die gesamte Nacht wie gewohnt versorgt worden.

Stellungnahme

„Unser aufrichtiger und herzlicher Dank gilt den vielen Mitarbeitern der Zentralen Notaufnahme und aus allen anderen Bereichen, die im Moment des Brandereignisses sofort überlegt und vorbildlich reagiert haben und somit Schlimmeres verhindern konnten. Wir danken zudem den Rettungskräften, der Feuerwehr und der Polizei für die zügige Unterstützung und Sicherung der Lage. Allen Helfern, unserem Kriseninterventionsteam, den Technikern, Pflegekräften und Ärzten, die sich die gesamte Nacht über um Kolleg:innen und Patienten gekümmert haben: Wir danken Ihnen für Ihren herausragenden Einsatz! Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen des verstorbenen Patienten,“ erklärte Klinikgeschäftsführer David Assmann.