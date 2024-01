1 Janne (links) und Sofia können Silvester künftig besonders groß feiern. Foto:

Zwei Silvester- und zwei Neujahrsbabys machen in der Helios Klinik Rottweil vier Familien glücklich.









Sowohl der letzte Tag des Jahres 2023 als auch der erste Tag im Jahr 2024 waren für das Team der Geburtshilfe in der Helios Klinik Rottweil mit freudigen Ereignissen verbunden. Zwei Kinder kamen laut Pressemitteilung der Klinik am 31. Dezember auf die Welt, zwei folgten am 1. Januar.