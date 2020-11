Helios Klinik Rottweil So viele Babys wie seit Jahren nicht

Kreis Rottweil - Corona hat auch die Geburtshilfe verändert, teilt die Rottweiler Helios Klinik in einer Pressemitteilung mit. Strengere Besuchsregelungen bis hin zu kompletten Besuchsverboten im Frühjahr haben werdende Eltern voll Sorge auf die Geburt ihres Kindes blicken lassen. In der Helios Klinik Rottweil durften und dürfen die Partner während der Geburt dabei sein, es sei denn, das Kind kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Im OP sind nach wie vor keine Besucher erlaubt, um das Risiko für alle Patienten so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Mitteilung.