1 Behandlungsfehler und abgewiesene Patienten: Die Helios-Klinik in Rottweil steht in der Kritik. (Symbolfoto) Foto: Dittrich/dpa

Ein älteres Ehepaar geht am späten Abend zur Helios-Klinik und versucht, medizinische Hilfe zu bekommen. Es wird abgewiesen. Die Klinik entschuldigt sich. Doch offensichtlich ist das kein Einzelfall, wie die Reaktionen auf unsere Berichterstattung zeigen.

Kreis Rottweil - Zur Erinnerung. Eine Frau sucht an einem späten Abend die Helios-Klinik auf, weil ihr Mann nach einer Zahn-Operation am Tag aus einer Wunde im Mund stark blutet. Der Mann muss aufgrund einer Erkrankung blutverdünnende Medikamente nehmen, für die Frau ein Notfall. Und für die Klinik? Dort wird sie abgewiesen, sie solle nach Tübingen gehen, so der Rat.

