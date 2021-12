1 Sofia Ingeburg mit dem Team der Helios-Klinik Rottweil. Foto: Helios-Klinik

Kurz vor Weihnachten war es soweit: Das 1000 Baby erblickte im Kreißsaal der Helios-Klinik Rottweil das Licht der Welt im Jahr 2021.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Jubiläumskind zum Jahresende: Sofia Ingeburg ist das 1000 Baby in der Helios Klinik in Rottweil im Jahr 2021. Die kleine Sofia hat am 22. Dezember, um 3.30 Uhr, gesund und munter im Kreißsaal der Helios Klinik Rottweil das Licht der Welt erblickt. Hebamme Jessica Wenzler freut sich über die neue Erdenbürgerin: "Die kleine Sofia kam gesund und zufrieden zur Welt".

Bei ihrer Geburt wog die Jubilarin stolze 3220 Gramm und war 50 cm groß. Für die Eltern ist Sofia bereits das dritte Kind: "Sie hat noch zwei große Brüder mit vier und zwei Jahren", verrät ihre Mama Anna. Auf die beiden musste der Papa aufpassen und war daher bei der Geburt nicht dabei.

Facharzt gratuliert

Umso mehr freuen sich die drei, nun das neue Familienmitglied bald persönlich kennen zu lernen. Dr. Rodel Anghel, Facharzt in der Helios Klinik, der die Geburt begleitete, gratulierte stellvertretend für das gesamte Team: "Wir gratulieren den Eltern ganz herzlich und wünschen der Familie eine wunderbare Kennenlernzeit".

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen geht es in den Gängen der Mutter-Kind-Station in der Helios Klinik Rottweil aktuell deutlich ruhiger zu. Das hat auch positive Effekte: Die Mütter können sich momentan voll und ganz auf ihr Baby und dessen Bedürfnisse einlassen. Es gibt weniger Ablenkung durch Besuch und plötzlich ist viel Raum: für die Fragen der Mütter auf der einen Seite, für die Anleitungen und Hilfestellungen der Pflegekräfte auf der anderen Seite. Davon profitieren offensichtlich alle. Die Babys sind ruhiger, die Mamas entspannter.

Infos für werdende Eltern

Werdende Eltern erfahren am digitalen Infoabend alles über die Geburt in der Helios Klinik Rottweil. Immer am ersten Dienstag jedes Monats beantwortet das Team der Geburtshilfe im Live-Chat die Fragen der werdenden Eltern und bietet so die Möglichkeit, den Kreißsaal und das Team näher kennen zu lernen. Den Link zur Veranstaltung gibt es auf der Internetseite der Helios Klinik Rottweil unter www.helios-gesundheit.de. Zudem ist es auch möglich, per Telefon am Infoabend teilzunehmen.