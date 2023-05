1 Die Helios Klinik in Rottweil. Foto: Otto

Ist das realistisch? Wer ohne ärztliche Voreinschätzung einfach in die Notaufnahme geht, soll 20 Euro Gebühr bezahlen, so ein aktueller Vorschlag. Wir haben nachgefragt, was die Helios Klinik in Rottweil dazu sagt.









Die Union im Bundestag fordert: Wer in die Notaufnahme will, muss zuerst eine ärztliche Ersteinschätzung einholen – sonst werden 20 Euro Gebühr fällig. Der Hintergrund des Vorschlags ist klar, und auch in der Helios Klinik in Rottweil stets ein Problem: Viele Menschen kommen in die ohnehin überlastete Notaufnahme, obwohl sie dort eigentlich nicht richtig sind. Die Dringlichkeit ist nicht gegeben, ein normaler Arzttermin täte es auch.