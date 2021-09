1 Der Mitarbeiter einer Klinik wird geimpft. (Symbolfoto) Foto: Arnold/dpa

Die Diskussion gewinnt an Schärfe: Können Arbeitgeber eine Corona-Impfung ihrer Mitarbeiter fordern? Und kann es Konsequenzen haben, wenn die Mitarbeiter nicht geimpft sind? Besondere Brisanz hat das Thema im medizinischen Bereich. Wir haben bei der Helios-Klinik in Rottweil nach der Impfbereitschaft gefragt und ob es personelle Konsequenzen gibt, wenn beispielsweise jemand, der in der Pflege arbeitet, nicht geimpft ist.

Kreis Rottweil - Für Krankenhäuser, in der Pflege und in Arztpraxen gilt, was für andere Branchen noch in der Diskussion steht: Der Arbeitgeber darf gemäß Infektionsschutzgesetz den Impfstatus der Mitarbeiter abfragen, "wenn es zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten erforderlich ist".

