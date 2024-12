Helios Klinik in Rottweil: Sieben Weihnachtsbabys erblicken das Licht der Welt

1 Gleich fünf Kinder haben sich den 26. Dezember als Geburtstag ausgesucht. An Weihnachten kamen insgesamt sieben Babys in der Helios Klinik Rottweil auf die Welt. Foto: Brockhammer

Babyglück pur: Vier Mädchen und drei Jungen erblickten an Weihnachten im Rottweiler Kreißsaal das Licht der Welt.









Eine zauberhafte Bescherung: Nachdem bereits kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, drei Babys in der Helios Klinik Rottweil auf die Welt gekommen waren, folgten am 24. Dezember zwei Weihnachtswunder. Und während es am ersten Weihnachtsfeiertag sehr ruhig zuging, war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Kreißsaal wieder einiges los. Fünf Babys hielten das Team der Geburtshilfe ordentlich auf Trab, wie die Helios Klinik mitteilt.