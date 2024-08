Sandra Brandauer wird neue Chefärztin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin. Zum 1. Oktober wird sie die Nachfolge von Thorsten Lukaschewski antreten, der nach knapp fünf Jahren an der Spitze der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin in Rottweil nun in den Ruhestand geht.

Aktuell als Oberärztin tätig

Die Nachbesetzung der Chefarztposition erfolgt somit aus den eigenen Reihen: Sandra Brandauer ist der Helios Klinik Rottweil seit elf Jahren verbunden, aktuell ist sie als Oberärztin tätig. Als Fachärztin für Anästhesiologie mit den Zusatzbezeichnungen Spezielle Intensivmedizin und Notfallmedizin und zahlreichen weiteren Zusatzausbildungen bringe sie umfassende Erfahrung und Expertise mit, wie die Klinik mitteilt. Im Landkreis Rottweil ist sie darüber hinaus als aktive Notärztin im Einsatz.

Erste Frau als Chefärztin

Sandra Brandauer wird in der Helios Klinik Rottweil als erste Frau einen Chefarztposten übernehmen. „Ich freue mich sehr auf diese spannende und herausfordernde Aufgabe und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen“, sagt die 45-jährige Medizinerin. „Für die Zukunft der Klinik habe ich eine klare Vision und ehrgeizige Ziele“, betont sie. Wichtig sind ihr die stetige Weiterentwicklung und der Ausbau der Anästhesie und der modernen Verfahren, die Interdisziplinarität sowie eine fördernde und motivierende Weiterentwicklung und Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Ich bin stolz darauf, als erste Frau in dieser Position die Klinik zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.“

Studium in Österreich

Die gebürtige Filderstädterin studierte 2000 bis 2004 Zahnmedizin an der medizinischen Universität Ulm; darauf folgte 2004 bis 2009 das Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck in Österreich, wo sie als Doktorin der gesamten Heilkunde promovierte und den Titel Dr. med. univ. erlangte.

2009 bis 2013 arbeitete Sandra Brandauer am KMG Klinikum Mitte Pritzwalk in Brandenburg – unter anderem in der Klinik für Plastische Chirurgie, in der Klinik für Unfallchirurgie und Traumatologie und anschließend in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. 2013 wechselte sie in die Helios Klinik Rottweil.

„Dank der langjährigen Erfahrung von Frau Brandauer in diesem Haus und in diesem Fachbereich wird hier ein nahtloser Übergang erfolgen. Ich bin mir sicher, dass Frau Brandauer das Team hervorragend leiten und die Weiterentwicklung der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin vorantreiben wird“, betont Robert Brandner, Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Rottweil. „Herrn Lukaschewski danke ich für sein Engagement zum Wohl unserer Patientinnen und Patienten und wünsche ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute“, sagt er.

Dank an Lukaschewski

Die Freude über die gelungene Nachbesetzung teilt laut Mitteilung auch der Ärztliche Direktor Kai Mehlhase. „Wir konnten für diese Position eine erfahrene, kompetente und engagierte Kollegin begeistern. Ich wünsche Frau Brandauer einen guten Start, viel Freude und Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe“, sagt Kai Mehlhase. Auch er bedankt sich bei Thorsten Lukaschewski für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

Durch die Corona-Pandemie geführt

Thorsten Lukaschewski hat die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin durch die Corona-Pandemie geführt. Federführend war er bei der Überarbeitung des Krankenhausalarm- und -kriseneinsatzplanes sowie bei der Neuaufstellung des Alarmierungssystems in der Helios Klinik Rottweil.

Er klärte regelmäßig zum Thema Organtransplantation und Organspende auf und setzte sich für das Projekt „Die Region der Lebensretter“ ein, indem er die Einführung der App für Ersthelferinnen und Ersthelfer im Landkreis Rottweil initiierte und den Projektstart vor einigen Wochen aktiv mitbegleitete.

