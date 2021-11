1 Lars Alexander SchneiderArchiv- Foto: Helios-Klinik















Kreis Rottweil. Die Helios-Klinik Rottweil wird ihre Fachabteilung Dermatologie zum Jahresende schließen. Das gibt die Einrichtung in einer Pressemitteilung bekannt. Hintergrund: Trotz intensiver, mehrmonatiger Suche konnte kein Nachfolger für den Chefarzt gefunden werden. Der kehrt aus beruflichen und privaten Gründen wieder zurück in seine Heimatstadt Ulm.

In der Helios-Klinik Rottweil stehen also strukturelle Veränderungen an. Die Fachabteilung Dermatologie muss zum 31. Dezember schließen, da für den Chefarzt keine Nachfolge gefunden werden konnte. Dies hat zur Konsequenz, dass die Helios-Klinik Rottweil ab Januar keinen erfahrenen Facharzt im Bereich Dermatologie stellen und damit dem stationären Versorgungsauftrag nicht nachkommen kann. "Ich bedauere sehr, dass wir die Chefarztstelle in der Dermatologie trotz intensiver Suche nicht nachbesetzen konnten und die Fachabteilung nicht weiterführen können. Bei Herrn Professor Schneider und seinem Team möchte ich mich herzlich für die hervorragende Arbeit der vergangenen Jahre bedanken. Für seinen neuen Berufsabschnitt wünsche ich ihm viel Erfolg und alles Gute", sagt Geschäftsführer Tobias Grundmann.

Schneider verlagert seinen beruflichen und privaten Lebensmittelpunkt nach Ulm, um sich mit eigener Praxis niederzulassen. "Die Entscheidung, mich künftig in Ulm niederzulassen, war eine sehr persönliche. Mit diesem Schritt beginne ich nochmal einen neuen beruflichen Abschnitt und kehre zudem zurück in die Stadt, in der auch meine Familie lebt. Daher verabschiede ich mich mit einem weinenden und einem lachenden Auge", sagt Lars Alexander Schneider, der seinem Team und allen Kollgen in Rottweil für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit dankt.

Den von der Maßnahme betroffenen Ärzten in Ausbildung wurden alternative Stellen in der Chirurgie in der Helios-Klinik Rottweil sowie deutschlandweit im Helios-Konzern angeboten.

Die stationäre dermatologische Versorgung der Bevölkerung bleibe gesichert: Patienten finden künftig in den Unikliniken in Tübingen oder Freiburg ein alternatives Behandlungsangebot. Die konservative und operative ambulante Versorgung finde wie bisher über die niedergelassenen Kollegen statt. Die dermatologische Notfallversorgung der Patienten könne weiterhin durch die Ärzte der Inneren Medizin der Helios-Klinik Rottweil sichergestellt werden.