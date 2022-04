Helios Klinik in Rottweil

1 Die Kardiologie in Rottweil ist neu aufgestellt. Foto: Chinnapong

Die Kardiologie der Helios Klinik Rottweil wird neu aufgestellt: Andrei Curelariu ist der neue Sektionsleiter und sein Bruder Cosmin Curelariu ist Oberarzt. Gemeinsam verstärken sie das Team der Inneren Medizin.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Die Brüder haben ihre Tätigkeit an der Helios Klinik Rottweil bereits aufgenommen "Ich freue mich sehr über meine neue Tätigkeit und die Zusammenarbeit mit dem Team der Inneren Medizin", erklärt Andrei Curelariu. Sein Bruder Cosmin Curelariu ergänzt schmunzelnd: "Im Doppelpack können wir schneller und besser etwas Neues auf- und ausbauen."

Sektionsleiter Andrei Curelariu hat laut Mitteilung der Helios Klinik in Iasi (Rumänien) studiert. Als Arzt in Weiterbildung kam er nach Deutschland und hat 2015 seinen Facharzt für Innere Medizin im Christlichen Klinikum Unna gemacht. Seinen Facharzt für Kardiologie erhielt er in der St. Barbara Klinik Hamm-Heesen, wo er auch den Aufbau eines Echo-Labors und die Implantologie im Haus übernommen hat.

Bereicherung für das Team

"Für die Helios Klinik Rottweil ist Andrei Curelariu eine große Bereicherung. Dank seiner Expertise können wir unseren Patienten das ganze Spektrum an wichtigen kardiologischen Untersuchungen und Eingriffen bieten. Ich bin mir sicher, dass die Brüder Curelariu unsere Kardiologie erfolgreich weiterentwickeln werden", freut sich Klinikgeschäftsführer Tobias Grundmann. Die Brüder leben mit ihren Familien in der Region und haben sich in der neuen schwäbischen Heimat sehr gut eingelebt.