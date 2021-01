Helios-Klinik in Rottweil Impfbereitschaft beim Personal ist groß

Aufklärungskampagne für alle Mitarbeiter

Helios habe außerdem eine Aufklärungskampagne für alle Mitarbeiter vorbereitet. Hierzu gehören allgemeine Infos zum Sars-CoV-2-Virus, den Covid-Impfstoffen sowie Aufklärungsvideos zur Impfung. Die Beschäftigten finden dies alles im Intranet. "Wir setzen darauf, die Mitarbeiter so umfangreich und transparent wie möglich über die Impfung aufzuklären und ihnen so mögliche Bedenken zu nehmen. Wir müssen das Corona-Virus in den Griff bekommen und die Impfung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung", betont Sprecherin Andrea Schmider.

Aber: Es werde weder Druck ausgeübt, noch würden besondere Anreize für die Impfung geschaffen. Werden Mitarbeiter dann möglicherweise in anderen Bereichen eingesetzt, wenn sie nicht geimpft sind? Schmider sagt klar: Nein. "Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollen, werden nicht in andere Bereiche versetzt." Sie verweist auf die strengen Hygieneregeln und die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Mitarbeiter, wodurch eine Ansteckung auf uder Covid- und Intensivstation äußerst unwahrscheinlich sei.

Auch die impfbereiten Klinikmitarbeiter müssen sich in einem der Impfzentren impfen lassen – eine Impfung direkt in der Klinik ist nicht möglich. "Da wir als Klinik keinen Impfstoff erhalten, können wir unsere Beschäftigten nicht direkt impfen", erklärt Schmider. Einige Mitarbeiter, die zur Prio-1-Gruppe gehören, hätten sich schon Ende letzten Jahres um Impftermine in einem der zentralen Impfzentren bemüht und diesen auch erhalten. Mit Inbetriebnahme des Kreisimpfzentrums in Rottweil habe man in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Zeitfenster erhalten, in denen Mitarbeiter der priorisierten Gruppe ihre Impfung bekommen. Dafür sei man sehr dankbar, weil diese eine zeitnahme Impfung möglich mache. "Die knapp 100 Termine, die uns auf diese Weise zugeteilt wurden, sind alle vergeben."

Zahl der Betten erweitert

Und wie ist aktuell die Corona-Lage in der Klinik? Wirkt sich der Lockdown positiv aus? "Die Zahl der belegten Betten auf der Isolierstation ist zurückgegangen, allerdings mussten wir die Station zwischendurch wieder kurzfristig um zusätzliche Betten erweitern. Dies hängt dann mit lokalen Ausbruchsgeschehen, meist in Heimen, zusammen", berichtet Andrea Schmider. Die betagten Bewohner hätten schwerere Krankheitsverläufe, so dass sie in die Klinik eingewiesen werden. Ein Corona-Geschehen in einem Pflegeheim sei in der Folge deshalb meist eine Belastung für die Klinik. Insgesamt gehe der Trend aber nach unten. Auf der Intensivstation gebe es dennoch auch weiterhin keinen großen Spielraum. Hier liegen immer noch Covid-Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen.