Für sie waren diese vier Stunden gefüllt mit vielen spannenden Einblicken, Aha-Momenten rund um Medizin und jeder Menge Spaß.

Bei der Hausführung hatten die neugierigen Sechs- bis Zehnjährigen die Möglichkeit, auch mal in die versteckten Bereiche der Klinik reinzuschauen. Zu bestaunen gab es etwa die Rohrpost und die Mikroskope im Labor, den „schlauen“ Medikamenten-Automaten in der Krankenhausapotheke, die riesigen Pakete im Zentrallager und den Notruf auf Station. Beim Besuch der Hebammen stellte sich heraus, dass viele Kinder im Kreißsaal der Helios Klinik auf die Welt gekommen sind. „Vielleicht war ich sogar bei eurer Geburt dabei“, meinte die Hebamme Jessica Wenzler.

Nach einer Stärkung in der Cafeteria machten sich die Kinder in vier Gruppen auf den Weg zu unterschiedlichen Stationen. Wissenswertes rund um Vitalwerte, Gips, Pflaster und Co. berichtete das Team der Zentralen Notaufnahme. Testen und Ausprobieren war dringend erwünscht – und so verließen die Kinder diese Station mit einem Gipsarm, einem Gipsbein oder sogar mit beidem gleichzeitig; auch ihre Vitalfunktionen hatten alle durchchecken lassen. „Bei mir ist alles im grünen Bereich“, strahlte eine Teilnehmerin.

Im Rollstuhl unterwegs

Ein Stockwerk höher, auf der Chirurgie-Station, lernten die Kinder, welche Hilfsmittel es für Menschen nach Knochenbrüchen und Operationen gibt. Nach einem kurzen Theorie-Teil ging es im Rollstuhl, mit Krücken, Gehbock oder Rollator durch die Flure der Station. Das übereinstimmende Fazit: „Ganz schön anstrengend.“

Trotz der Ferien stand auch ein Besuch in der Schule auf dem Programm - und zwar in der Berufsfachschule für Pflege. Hier erarbeiteten die Kinder mit spannenden Experimenten, welche Funktionen verschiedene Organe im menschlichen Körper haben, etwa das Herz, die Lunge, die Niere oder die Leber.

Bei der Krankenhaus-Hygiene drehte sich alles um Keime, Krankheiten und Schutzmaßnahmen. Auf Wunsch konnten die Kinder Schutzkleidung anprobieren, und bei einem Experiment mit Farben beobachteten sie, wie schnell sich die Keime verbreiten können.

Beim Quiz am Ende des Vormittags konnten die Nachwuchsmediziner jede auch so knifflige Frage beantworten. Es war also ein Besuch mit Lerneffekt – und das in den Ferien.