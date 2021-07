1 Ohne Covid-Fälle ist die Helios-Klinik in Rottweil. Sie hat mehrere Arztstellen ausgeschrieben. (Archivfoto) Foto: Otto

Die Helios-Klinik hält an der Kardiologie fest - auch nach dem Weggang von Chefarzt Martin Maunz. Zwei Stellen in dem Bereich sollen in dieser Woche ausgeschrieben werden, so die Klinik.

Kreis Rottweil - "Wir schreiben in dieser Woche zwei Stellen in der Kardiologie aus. Denn nein, dieser Bereich wird nicht geschlossen. Er ist eine wichtige Säule unseres medizinischen Konzepts und essenzieller Bestandteil der internistischem Ausbildung, die wir den Assistenzärzten in unserem Krankenhaus seit langer Zeit anbieten", heißt es in einer Antwort des Helios-Konzerns auf unsere Anfrage. In Teilen der Öffentlichkeit war befürchtet worden, dass Helios nach dem Ausscheiden Maunz’ diesen medizinischen Bereich schließen werde. Auch zwei Arztstellen in der Gynäkologie sind ausgeschrieben, so Helios.

