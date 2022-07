Helios-Klinik in Rottweil

1 Eine Angehörige berichtet von ihren Erfahrungen in der Helios-Klinik. Foto: Otto

Die Resonanz auf unsere Berichterstattung über die Lage in der Helios-Klinik in Rottweil reißt nicht ab. Nun meldet sich eine Leserin bei unserer Redaktion, die von ihren erschreckenden Erfahrungen als Angehörige einer Patientin berichtet.















Kreis Rottweil - Eindrücklich und detailliert berichtet die Frau, selbst auch gelernte Krankenschwester, was es heißt, wenn eine betagte Person in der Klinik liegt. Ihr Fazit: Wenn Angehörige nicht selbst mithelfen, bleiben viele Pflegeleistungen völlig auf der Strecke. "Das Personal ist am Limit." Die Folge: Keine oder minimalste Körperpflege, kein Kleidungswechsel, keine Mobilisation, ja, die Patientin sei sogar auf dem Toilettenstuhl vergessen worden – weil es schon wieder woanders klingelte.