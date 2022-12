6 Wenn der Piepser Not meldet, heißt es umzuschalten von "Christbaumbesinnlichkeit" auf "Einsatzmodus". (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Den leckeren Festbraten im Familienkreis schlemmen und Geschenke auspacken – das verbinden die meisten Menschen mit Heiligabend. Vergessen werden oft Krankenschwestern, Feuerwehrleute und Co., die trotz Fest im Einsatz sind. Wir haben Stimmen der Blaulichtfamilie im Kreis Rottweil gesammelt.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Während der Normalbürger die Ruhe zu Hause genießt, müssen die Retter in der Not an ihrem Arbeitsplatz die Stellung halten. Im Krankenhaus etwa, wie der Helios-Klinik in Rottweil. Rund um die Uhr sind Pflegekräfte und Ärzte im Einsatz.