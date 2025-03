Praxisbesuch in Niedereschach Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen liegt ihr am Herzen

Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Nathalie Burri hat sich mit ihrer eigenen Praxis in Niedereschach einen Traum erfüllt. In der Villinger Straße bietet sie jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen Unterstützung.