2 Die Bahn zwei der Schwenningen Helios-Arena wurde 2019 aufwendig und das Dach geschlossen, um eine Ganzjahresbetrieb zu ermöglichen. Im Zuge der Energiesparmaßnahmen könnte sie jetzt wieder geschlossen werden. Foto: Archiv Riesterer

Die Energiekrise soll einen Rundumschlag an Einsparungen in Villingen-Schwenningen mit sich ziehen. Was hat das für den Betrieb der Helios-Arena mit Profi- und Amateursport für Auswirkungen?















VS-Schwenningen - Ein einberufener Krisenstab der Stadt erarbeitet derzeit Einsparungen für diverse Bereiche in Villingen-Schwenningen und wird auch nach Aussagen der Verwaltung nicht Halt vor dem Eisstadion am Bauchenberg machen. Bekannterweise hat die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) zum Juni die Betriebsführung der Kunsteisbahn GmbH (KEB) und somit SVS-Chef Gregor Gülpen – interimsmäßig – die Geschäftsführung übernommen, nachdem Klaus Hässler in den vorzeitigen Ruhestand gegangen ist.