Sport, Spiel, Spaß und viel Sonne wurden bei den Street Games VS am Wochenende in und an der Helios-Arena in Schwenningen geboten.

Einige hundert Menschen kamen an den Bauchenberg und zeigten sich vom vielfältigen Angebot begeistert. Angesichts der sommerlichen Hitze über 30 Grad fühlten sich die meisten Besucher bei angenehmen Temperaturen von gut 16 Grad in der Halle am Wohlsten.

54 Teams gehen an Start

In Erinnerung an die ehemaligen Streetballturniere, die 1994, 1995 und 1997 von der Neckarquelle auf dem Schwenninger Marktplatz ausgerichtet wurden und die im sportlichen Bereich tatkräftige Unterstützung der Neckar Bumpers erhielten, fanden diese Street Games statt.

Im Fokus dabei standen die 3x3-Basketball-Begegungen, bei denen an zwei Tagen in sechs Kategorien 54 Teams an den Start gingen. Viele Mannschaften kamen aus Villingen-Schwenningen, einige hatten weitere Anfahrten auf sich genommen.

Panthers gewinnen

Bereits am Freitagabend gab es mit einem Sponsorenturnier einen kleinen Einblick auf das Sportwochenende. Sieger war das Team der Panthers, vor der Mannschaft der Vermögensberatung und auf Platz drei der Sparkasse. Auch die Neckar Bumpers wagten sich am Samstag zum Promieinlagenspiel am Samstag auf das Spielfeld und unterlagen der Mannschaft der Panthers mit 10:15 Punkten. „Spaß hat es trotzdem gemacht“, so Jürgen Fischer.

Veranstalter dieser Street Games VS war die Stadt Villingen-Schwenningen mit Unterstützung einiger Partner. Christian Helbig, der kaufmännische Betriebsleiter der Kunsteisbahn GmbH, führte interessierte Gruppen durch die Helios-Arena und gewährte auch einen Blick hinter die Kulissen des Schwenninger Eisstadions.

Mit von der Partie war unter anderem auch die Vivida bkk. Die Schwenninger Krankenkasse war beispielsweise mit einer Kinderolympiade mit sechs Stationen am Start. „Wir haben Disziplinen, wie Eierlauf, Ringspiele oder ein großes Tipp-Kick-Männchen am Start“, so Susanne Riegger von der Vivida bkk und freute sich über die Resonanz.

Kinderchöre dabei

Ihren großen Auftritt hatten auch zwei Kinderchöre des Schwenninger Liederkranz, die Notenhüpfer und die Neckarusos. Auf einer kleinen Bühne in der Helios-Arena begeisterte der Nachwuchs des Schwenninger Gesangsvereins nicht nur die Eltern, auch das Publikum hatte Spaß an den Liedern. Brigitte Jani-Lutz, die Vorsitzende, zeigte sich auch sehr zufrieden. Es waren 20 Jungen und Mädchen, die sich für die Darbietungen für die Street Games VS in den letzten Proben gut vorbereiteten.

Fußball trifft Akrobatik

Auch die Mädchen der Twirlinggruppe des MMC Villingen zeigten an beiden Tagen Ausschnitte aus ihrem Programm, und Chris Bennet Bröker war mit seiner Football Freestyle Show mit von der Partie und verriet bei Workshops allerlei Tricks zum Thema Fußball trifft Akrobatik. Acht Mannschaften machten beim Streetsoccerturnier mit, und beim Schuss in ein Tor wurde die Geschwindigkeit gemessen. Weiterhin konnte man sich in Halle zwei aufs Eis begeben und zielsicher Pucks ins Tor schießen.

Die Chance um Boxsport zu präsentieren, nutzte Boxing VS. Erstmals fand in der Helios-Arena ein Boxturnier mit sieben Teams, darunter auch die serbische Nationalmannschaft, statt.

Für die VS-Boxkünstler drehe es sich jetzt wieder verstärkt um den Sport, nachdem man in der vergangenen Woche noch auf der Südwest-Messe war. Im Ring war auch VS-Sportler Ilker Yagcioglu, der demnächst in der Altersklasse U17 an einem Turnier in Schottland antreten wird.

Mit dabei war auch die Kindertagesstätte Deutenberg. „Wir waren gerne mit dabei und unsere Erzieherinnen und die Eltern hatten leckere Kuchen gebacken“, so Sabine Wiebler über ihren Einsatz.