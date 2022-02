Was wird aus Wild-Wings-Spiel in Schwenninger Helios-Arena?

1 Der Betrieb der Helios-Arena ist momentan aufgrund zu vieler Krankheitsfälle in der Belegschaft nicht gewährleistet. Foto: Pohl

Die Kunsteisbahngesellschaft (KEB) hat den Hallenbetrieb am Sonntagabend vorläufig eingestellt. Noch am Montag soll es eine Krisensitzung gegeben haben, denn der DEL-Spielbetrieb der Wild Wings geht eigentlich an diesem Mittwoch bereits im heimischen Stadion weiter.















Villingen-Schwenningen - Grund für die Einstellung des Eislauf- und Eishockeyspielbetriebs ist ein akuter Personalmangel, nachdem sich mehrere Eismeister und weitere Angestellte zeitgleich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das hatte Geschäftsführer Klaus Hässler am Wochenende mitgeteilt und nach der Laufzeit am Sonntag die Hallen abgeschlossen.

Zwischenzeitlich sei nur noch einer von fünf Eismeistern einsatzfähig gewesen. Hässler sah keinen anderen Ausweg mehr, denn für eine Eisaufbereitung während eines regulären Lauf- und Eishockeybetriebs ist das deutlich zu wenig.

Hobbymannschaften dürfen nicht trainieren

Das bekamen nicht nur Interessenten des Publikumslaufs zu spüren, sondern unter anderem auch die zahlreichen Hobby-Eishockeymannschaften, deren Eiszeiten zumindest einmal für diese Woche storniert wurden.

Nach Informationen unserer Zeitung soll es am Montag eine Krisensitzung der Kunsteisbahngesellschaft gegeben haben, auch deshalb, weil die Schwenninger Wild Wings eigentlich an diesem Mittwoch schon wieder auf heimischem Eis in der Deutschen Eishockey Liga ran müssen. Offenbar soll deren Trainingsbetrieb am Dienstag zumindest gewährleistet sein, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen. Ob die Personaldecke der KEB bis Mittwoch aber für das DEL-Spiel gegen die Augsburger Panther (19.30 Uhr) ausreichen wird, ist mehr als fraglich.

Kein Statement der Verantwortlichen

Bis Redaktionsschluss am Montagabend waren weder KEB-Chef Klaus Hässler, noch Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner telefonisch erreichbar. Demnach blieb vor allem letztere Frage bis dato ungeklärt. Nach Informationen unserer Zeitung war allerdings geplant, dass die Entscheidung über das Spiel gegen Augsburg noch am Montagabend hätte fallen sollen.

Auch unter den Anhängern der Wild Wings interessiert natürlich, ob sie ihre Cracks am Mittwoch in der heimischen Helios-Arena sehen können, zumal diese bis vor Kurzem noch aufgrund der Corona-Verordnung gänzlich auf den Besuch der Heimspiele verzichten mussten.