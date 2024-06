1 Der Polizei gelang es, in der Nacht auf Freitag eine mutmaßliche Diebesbande dingfest zu machen. Foto: Pleu

Trotz halsbrecherischer Flucht über die B 33 ist es einem 22-Jährigen, der Teil einer Diebesbande sein soll, nicht gelungen, sich der Polizei zu entziehen. Zwei seiner mutmaßlichen Komplizen wurden auf der B 462 nahe Dunningen festgenommen.









Link kopiert



Drei aus Frankreich stammenden Männer im Alter von 22, 30 und 34 Jahren sollen laut Polizei zunächst gegen Mitternacht in Elzach eine Motocrossmaschine entwendet haben. Anschließend sollen die Männer – sie waren in einem Auto und einem Transporter unterwegs – in Haslach einen Motorroller gestohlen haben.