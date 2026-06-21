Helferportal im Zollernalbkreis: Pflege buchen wie einen Uber-Fahrer

Im Landratsamt wird bei der diesjährigen kommunalen Pflegekonferenz ein neues Portal vorgestellt. Ob es eingeführt oder genutzt wird? Diese Frage bleibt derzeit offen.
Akteure aus der Pflege waren in den Sitzungssaal des Balinger Landratsamtes eingeladen dieser Tage. Thema: ein Helferportal. Konkret ging es um das Helferportal von Thomas Oeben. Der Mann aus München hat im Jahr 2015 den örtlichen Hilfeverein „dein Nachbar“ aus der Taufe gehoben, als „Praxislabor für neue Versorgungs- und Engagementkonzepte“, wie es auf der Homepage der Plattform heißt.