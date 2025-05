1 Bürgermeister Thomas Staubitzer (Zweiter von rechts) und die Ortsvorsteher Markus Haas (rechts) und Gerhard Mutschler bewirteten die Besucher. Foto: Uwe Ade Ein Jahr nach dem Gemeindejubiläum wurde auf dem Ochsenplatz in Oberiflingen erneut gefeiert – und der neue Kühlwagen eingeweiht.







An gleicher Stelle, an der im vergangenen Jahr das Jubiläum „50 Jahre Gemeinde Schopfloch“ gefeiert worden war – auf dem Ochsenplatz in Oberiflingen – gab es jetzt für die Helfer von Vereinen, Feuerwehren sowie weiteren Einrichtungen und Gruppierungen, die sich beim dreitägigen Fest eingebracht hatten, eine Helferhockete als Dank der Gemeinde.