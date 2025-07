Das Kinderturnfest des Turngau Schwarzwald Nord/Süd mit rund 1000 Beteiligten in der Rottweiler Doppelsporthalle, in der ABG-Halle und im Stadion war ein voller Erfolg.

Mit 640 gemeldeten Kindern und Jugendlichen, über 120 Betreuern, 69 Kampfrichtern und über 90 Helfern an den Bewirtungsstationen und Spielstationen ein echtes Mega-Event.

1,5 Jahre Vorbereitungszeit hat es gebraucht, um am Veranstaltungstag jedes Turngerät am richtigen Platz aufzubauen, ausreichend Pommes in der Fritteuse zu brutzeln und genug helfende Hände für jede Station einzuplanen, berichtet der Verein. Das Orga-Team des TV-Rottweil hat unzählige Ehrenamtsstunden angesammelt, um dem gesamten Turngau Schwarzwald von Baiersbronn bis Wurmlingen einen gelungenen Wettkampftag zu bieten.

Fleißige Helfer bauten ab dem frühen Samstagmorgen Turngeräte und Bewirtungsstationen auf. Christoph Wiest sorgte für eine funktionierende Elektroinstallation von der Hüpfburg bis zur Gefriertruhe. Annette Leichtle im Orga-Team verantwortlich für die Bewirtung, hatte manche schlaflose Nacht und die TV-Vorstände Moritz Zürn, Ann-Kathrin Rieble und Simon Zimmerer hatten ebenfalls jede Menge zu tun, damit jedes Turnkind die besten Voraussetzungen vorfindet. Die Ergebnisse der verschiedenen Wettkämpfe sind einsehbar auf der Website des Turngau Schwarzwald.

Der Turnsport lebt

Der Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Stadtrat Ralf Armleder, begrüßte alle teilnehmenden Kinder, die Riegenführer, Kampfrichter und Ehrenamtlichen, die sich für das Gaukinderturnfest so enorm engagiert haben. Solch ein Tag mit rund 1000 Beteiligten zeige vielleicht auch manch skeptischen Gemeinderatsmitglied, dass Turnen keine aussterbende Sportart ist und von dem geplanten Hallenneubau im Rottweiler Schulzentrum viele Turnkinder profitieren werden.

Neben dem ernsten Wettkampfgeschehen boten Katharina Heidger und Lisa Rauschenberger mit Nella Siefert 340 Kindern ein großartiges Spielprogramm bei prächtigem Kaiserwetter. Auch die Pendelstaffel, die ENRW-Hüpfburg, die Airtrack-Matte und ein Spielparcours verkürzten die Zeit bis zur Wettkampfauswertung und Siegerehrung. Eine große Tombola, organisiert von Carmen Jäger, sorgte ebenfalls für Abwechslung.

Urkunden und Medaillen

Ein Highlight bei der Siegerehrung war sicher das Rottweiler-Maskottchen passend gekleidet mit einem T-Shirt des Turnverein Rottweil. Gauturnwartin Beatrix Eberl überreichte Urkunden und Medaillen und bedankte sich beim ausrichtenden Verein TV Rottweil. Für Juliane Rieble, Kontaktperson des TV zum Turngau Rottweil, war der ganze Tag ein riesiger Erfolg.

Der große Vorbereitungsaufwand hat sich beim Blick auf viele glückliche Kinder auf jeden Fall gelohnt. Erfreulich war auch die große Zahl an Zuschauern, die sich auf dem Turnfestgelände einfanden. Für das tapfere Abbauteam rund um Vorstand Martin Kiock gab es dann noch einige Stunden Arbeit. Ermöglicht hat diesen Tag auch die großzügige Unterstützung durch zahlreiche Sponsoren.

