Palmenhütte in Sulz-Renfrizhausen auf Vordermann gebracht

Helfer packen an

1 Nach über 40 Jahren war ein neuer Anstrich nötig. Die Palmenhütte wurde wieder auf Vordermann gebracht. Foto: Stein

Die Renfrizhauser Palmenhütte ist mittlerweile 40 Jahre alt. Und man hat ihr angesehen, dass die vielen Jahre mit kleineren und größeren Festen, Spuren hinterlassen haben. Doch das gehört nun der Vergangenheit an.

Sulz-Renfrizhausen - "Da müssen wir was machen", hat sich "Hüttenwart" Stefan Mutschler gesagt. Bei seinem Kumpel und Maler Thomas Kimmich hat er deshalb nachgefragt, wie man die Hütte optisch aufhübschen könnte. Der Rest war Formsache, wie die Stadtverwaltung mitteilt: Kimmich und Mutschler legten spontan gemeinsam los und lösten zunächst allen Schmutz vom Dach, von den Außenwänden und vom Innenraum. Die nötigen Geräte, wie etwa Hochdruckreiniger, bekamen die beiden von Kimmichs Arbeitgeber "Maler Danner" in Aistaig. Dort konnten auch Materialien und Farben vergünstigt erworben werden.

Neuer Anstrich der Wände, Bänke und Tische

"Das hat uns natürlich enorm geholfen", sagte Mutschler, nachdem nach rund 50 gemeinsamen Arbeitsstunden das Werk abgeschlossen war. Wände, Holzbänke und Tische wurden gestrichen. Auch wichtig: Viele, viele Nägel wurden in den rund vier Jahrzehnten in die Holzbalken geschlagen. Die Nägel sind jetzt auch wieder raus. Ortsvorsteher Reiner Kimmich und Roland Weik von der Renfrizhauser AG Dorfgemeinschaft konnten bei einer Besichtigung am Donnerstag einen ersten Eindruck von der "neuen" Palmenhütte gewinnen.

Kimmich und Weik hatten nicht nur ein Geschenk für die beiden im Gepäck, sondern auch ein dickes Dankeschön. "Ein derartiges Engagement ist ja nicht mehr selbstverständlich. Ich bin froh, dass wir solche Leute im Flecken haben", sagte Kimmich. Der Ortsvorsteher richtete seinen Dank auch an die Stadt Sulz, die sich an den Materialkosten beteiligte.

Mit Gemeinde verbunden

Roland Weik, Chef der AG Dorfgemeinschaft, freute sich ebenfalls, dass sich die beiden so ins Zeug gelegt haben. Noch mehr: Mutschler und Kimmich haben spontan gesagt, dass sie auch für weitere Aufgaben im Ort gerne zur Verfügung stünden. Beide wohnen zwar nicht mehr im Ort, aber als gebürtige Renfrizhauser sind sie nach wie vor mit der Gemeinde verbunden.

Ihr nächstes Projekt ist auch schon im Blick. Das marode Blechdach der Grillstelle müsse auch mal wieder gerichtet werden, stellte Mutschler fest.

Gleich wurde die Idee geboren, ob man nicht mit einem kleinen Festle bei der Palmenhütte den finanziellen Grundstock für die Renovierungsmaßnahme legen könnte. An engagierten Leuten, um das Projekt umzusetzen, werde es nicht mangeln, versprach das Arbeitsduo.