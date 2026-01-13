Helfer aus Zimmern-Stetten: Sieben Brandeinsätze und ein großes Fest – Feuerwehr blickt zurück

Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Zimmern-Stetten war eines der Highlights im Jahr 2025. Bei ihrer Abteilungsversammlung blicken die Einsatzkräfte auf das ereignisreiche Jahr.

Die Weihe des neuen Gerätewagens Transport (GW-T) war bei der Feuerwehrabteilung Stetten im vergangenen Jahr das herausragende Ereignis. Mit einem zweitägigen Fest hatten die Feuerwehrleute diesen freudigen Anlass im Oktober mit dem Stettener Musikverein gebührend gefeiert. Dafür gab es bei der Abteilungsversammlung Lob von allen Seiten.

Neben den Aktiven und den Alterswehrkameraden waren der stellvertretende Bürgermeister Timo Weber, Ortsvorsteher Daniel Hirt, Gesamtkommandant Frank Scherfer, die Kommandanten der anderen Abteilungen, Ehrenkommandant Walter Wodzisz, Bürgermeister a.D. Emil Maser sowie der Vorsitzende des Musikvereins, Markus Schaumann, in das Stettener Feuerwehrgerätehaus gekommen.

Symbol für Verlässlichkeit

Transport sei mehr als Technik, meinte Abteilungskommandant Manuel Wodzisz im Hinblick auf den neuen Gerätewagen und sagte weiter: „Er ist ein Symbol für Verlässlichkeit, Engagement und den gelebten Teamgeist innerhalb unserer Feuerwehrfamilie“.

Einsätze Der Chef der Stettener Abteilung berichtete von insgesamt sieben Brandeinsätzen. Ein Tag vor dem Fest, die Fahrzeuge seien schon auf Hochglanz poliert gewesen, habe man zum Brand auf dem Gelände der Firma Alba ausrücken müssen. Dort habe das neue Fahrzeug die Feuertaufe bereits vor der offiziellen Weihe mit Bravour bestanden. Selbst während des laufenden Festbetriebs waren die Stettener nicht vor einem Brandeinsatz verschont geblieben. Vom Festgelände aus war das voll besetzte LF 10 am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand nach Zimmern gestartet.

Mit dem neuen Gerätewagen-Transport habe sich die Abteilung weiterentwickelt, so Gesamtkommandant Scherfer. Er lobte den Zusammenhalt. Beim Fest zur Fahrzeugweihe sei dieser eindrücklich unter Beweis gestellt worden.

Erfolgreicher Leistungswettbewerb

Weiterbildung Wodzisz lobte die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit der Zimmerner Gesamtwehr. Beim gemeinsamen Übungstag seien vier realitätsnahe Szenarien in den vier Ortsteilen simuliert worden. Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung bilde das „unverzichtbare Fundament unserer Einsatzbereitschaft“. Voller Stolz erwähnte er die erfolgreiche Teilnahme von vier Gruppen der Zimmerner Wehr am Leistungswettbewerb in Dornhan-Leinstetten. Viermal war das silberne Feuerwehr- Leistungsabzeichen abgelegt worden.

Mitglieder Die Abteilung zählte Ende 2025 34 aktive Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren. Sie verfügt über vier Gruppenführer, drei Zugführer, 14 einsatzbereite Atemschutzträger und 18 Maschinisten.

Herbert Kramer nach 48 Jahren in Alterwehr verabschiedet

Wahl Markus Kopf wurde einstimmig als stellvertretender Abteilungskommandant bestätigt.

Die Führungsspitze der Stettener Feuerwehrabteilung: Abteilungskommandant Manuel Wodzisz (links) und sein im Amt bestätigter Stellvertreter Markus Kopf Foto: Weisser

Ehrungen Zum Schluss wurde der bisherige aktive Feuerwehrmann Herbert Kramer nach 48 Jahren Tätigkeit mit Dankesworten, einem Geschenk und viel Applaus in die Alterswehr verabschiedet.﻿