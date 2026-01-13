Helfer aus Zimmern-Stetten: Sieben Brandeinsätze und ein großes Fest – Feuerwehr blickt zurück

Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Zimmern-Stetten war eines der Highlights im Jahr 2025. Bei ihrer Abteilungsversammlung blicken die Einsatzkräfte auf das ereignisreiche Jahr.
Die Weihe des neuen Gerätewagens Transport (GW-T) war bei der Feuerwehrabteilung Stetten im vergangenen Jahr das herausragende Ereignis. Mit einem zweitägigen Fest hatten die Feuerwehrleute diesen freudigen Anlass im Oktober mit dem Stettener Musikverein gebührend gefeiert. Dafür gab es bei der Abteilungsversammlung Lob von allen Seiten.