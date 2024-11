1 Der Container wird zum Transport aufgeladen Foto: Helfende Hände

Die Organisation ist auch am Weihnachtsmarkt vertreten. Dort wird es Souvenirs und Handarbeiten aus Niger geben.









Das Hilfswerk Helfende Hände aus Dornhan brachte vor kurzem einen Schiffscontainer mit Hilfsgütern für HIS Niger in Westafrika auf den Weg. Die Aktion war bereits für September letzten Jahres geplant, doch dort wurden die Grenzen nach dem Militärputsch in Niger geschlossen.