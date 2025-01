Musik Große Schlagershow mit Andy Borg in Sulz

Sulz am Neckar hat am Sonntag, 19. Januar, einen Schlagerstar in der Stadthalle zu Gast, der schon seit rund 40 Jahren mit seiner Musik begeistert: Adolf Andreas Meyer alias Andy Borg. Die Show „Schlager & Spaß mit Andy Borg“ beginnt um 16 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich und ab 15 Uhr an der Tageskasse. Tickets für die Stadthalle Sulz gibt es ab 61,90 Euro.