In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in die Helene Mauthe Kindertagesstätte eingebrochen und haben einen Ort der Zerstörung hinter sich gelassen. Ein normaler Kita-Betrieb sei nicht möglich, wie die Stadt informiert. Das sind die Hintergründe.

In Schwenningen ist die Kindertagesstätte Helene Mauthe Opfer eines Einbruchs geworden.

Dieser soll sich laut Pressesprecher der Stadt, Christian Thiel, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben. Am Sonntag hätten demnach spielende Kinder den Schaden entdeckt und gemeldet.

Laut Angaben der Polizei seien die Täter über ein „gewaltsam geöffnetes Fenster“ ins Innere der Kita gelangt und richteten dort erheblichen Schaden an. Dieser reiche laut Thiel von kaputten Kloschüsseln bis hin zu kaputten Fenstern, „sogar die Feuerlöscher wurden komplett entleert und mit dem Löschschaum herumgesprüht“, gibt der Pressesprecher Auskunft. Auch Computer und Drucker seien den Vandalen laut Polizei zum Opfer gefallen.

Kein normaler Kita-Betrieb

Nach Schätzung der Polizei belaufe sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Die Beamten habe nun die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen.

Klar ist: Ein normaler Kita-Betrieb ist unter diesen Umständen erstmal nicht möglich, informiert Thiel weiter. Die Eltern der in der Kita zu betreuenden Kindern, wurden über die interne „Stay Informed App“ über die Schließung der Kita informiert.

Aufgrund der hohen Sachbeschädigung werde die Kita in dieser Woche wohl auch weiter geschlossen bleiben, so Thiel, außer es passiere ein Wunder und jemand räume den Schaden schneller weg. In der nächsten Woche würden dann sowieso die Ferien beginnen. Es werde jedoch versucht, eine Verabschiedung für die kommenden Erstklässler zu organisieren, versichert Thiel.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.

Wer hat etwas gesehen?

Polizei bittet Zeugen,

denen über das Wochenende im Bereich der Kindertagesstätte etwas Besonderes aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Täter geben können, sich bei der Polizei in Villingen-Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8 50 00 zu melden.