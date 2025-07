Helene Hegemann: „Striker“: Panik in der Kampfzone der Wirklichkeit

1 Mit Höhenflügen und Tiefschlägen vertraut: Helene Hegemann Foto: © William Minke Genau so fühlt es sich an, das Leben in einer angeschlagenen Wirklichkeit, wie in dem neuen Roman „Striker“ von Helene Hegemann.







Link kopiert



Vieles deutet darauf hin, dass die Welt in keinem besonders guten Zustand ist. Vielleicht braucht eine demolierte Gegenwart neue Symbolsysteme, um darzustellen, was gerade passiert. Oder um dagegen zu rebellieren. In den USA scheint der präsidiale Faible für brutale Knochenbrecherspektakel, dabei zu sein, Kampfkunst an die Stelle dessen zu setzen, was einmal für das Wahre, Gute und Schöne galt. Im nächsten Jahr soll vor dem weißen Haus Weißen ein Kampftag der „Ultimate Fighting Championship“ stattfinden, vermutlich wird dabei deutlicher als bei Kammermusikabenden oder Dichterlesungen, welche Formen des Menschseins dort künftig als repräsentabel gelten.