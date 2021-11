1 Der Vorverkauf für die Helene-Fischer-Tour startet am 17. November. Foto: dpa/Britta Pedersen

Schlagerstar Helene Fischer macht auf ihrer kommenden Tour auch in Stuttgart für sechs Konzerte Halt – allerdings müssen sich die Fans bis 2023 noch ein wenig gedulden.















Stuttgart - Die Schlager-Queen Helene Fischer geht wieder auf große Tournee, allerdings erst 2023. Laut Veranstalter sind 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant in Zusammenarbeit mit den Artisten des Cirque du Soleil. Vom 2. bis zum 7. Mai 2023 macht ihre Show in Stuttgart Halt. An sechs Abenden tritt die Künstlerin in der Hanns-Martin-Schleyer Halle auf. Der Vorverkauf beginnt am 17. November um 12 Uhr.

Neues Show-Konzept

„Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wollen wir echtes Neuland betreten und den Fans ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab“, sagt Helene Fischer. Sie gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Zuletzt gastierte die Sängerin 2018 in Stuttgart.

Die neue Show unter dem Titel ihres neuen Albums „Rausch“ ist außer in Stuttgart noch in Bremen, Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, München und Frankfurt zu sehen. Karten gibt es unter www.livenation.de/paypalpriotickets, www.samsung.com/de/members/priotickets, www.magenta-musik-360.de/prio-tickets, www.ticketmaster.de/feature/presale/