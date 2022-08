Helene Fischer in München

Am Samstagabend tritt Helen Fischer vor 130.000 Menschen in München auf. Trotz Regenchaos ein voller Erfolg. Doch ein paar Helene-Fans sind so gar nicht begeistert.















Monatelang kaum Regen. Und dann schüttet es über dem Münchner Messegelände wie aus Kübeln - ausgerechnet als Schlagerstar Helene Fischer am Samstagabend zum spektakulären Open-Air lädt. 130 000 Fans trotzen dem miesen Wetter und lassen sich die Laune nicht verderben.

Als die Sängerin auf der riesigen Bühne auftaucht, ist der Jubel groß und sogar die Sonne zeigt sich noch für einige Augenblicke. „Ich hab’ gedacht mein Herz zerspringt in 1000 Teile“, sagte Helene Fischer angesichts der Menschenmasse. „Das ist das, was ich so lange vermisst habe.“ Es ist der erste große Live-Auftritt der 38-Jährigen nach einer Pause.

Doch nicht alle Fans teilten die Begeisterung. Seit Samstagabend kursieren Videos in den sozialen Netzwerken, die offenbar ziemlich genervte VIP-Gäste auf dem Messegelände zeigen. „Ich hab mich eben schon beschwert, das kann nicht sein. 1.300 Euro für zwei Mann“, sagt ein Mann im Regenponcho, der sich über den aus seiner Sicht wohl zu unkomfortablen VIP-Bereich beschwert. „Ganz schlimm ist das“, hört man einen anderen Mann schimpfen.

In einem weiterem Video sind Konzert-Gäste zu sehen, die offenbar so sauer sind, dass sie das Management sprechen wollen. Auch hier ist der VIP-Bereich wohl Auslöser für den Ärger. Doch nicht nur das nervt sie: „Dieser Playback-Scheiß, das ist unfassbar“, beschwert sich der Fischer-Fan. „Es reicht“, schreit ein weiterer die Securitys an.

Zu guter Letzt war dann auch noch das Schweinefilet im VIP-Bereich ausgegangen. „Was für eine Abzocke. Es war schlimmer als am Bahnhof“ schreibt ein enttäuschter Gast über die Umstände am Büffet.

Millionenfach wurden die Videos bisher angeschaut – Tausende Kommentare darüber geschrieben. Komiker Oliver Pocher schrieb unter anderem „Ich liebe es wenn Helene Fischer VIP Fans ausrasten!!!“.